Pocketcoin (PKOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pocketcoin (PKOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pocketcoin (PKOIN) Informacije Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Službena web stranica: https://pocketnet.app/ Kupi PKOIN odmah!

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pocketcoin (PKOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.01M $ 8.01M $ 8.01M Ukupna količina: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Količina u optjecaju: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.62M $ 8.62M $ 8.62M Povijesni maksimum: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Povijesni minimum: $ 0.096816 $ 0.096816 $ 0.096816 Trenutna cijena: $ 0.749731 $ 0.749731 $ 0.749731 Saznajte više o cijeni Pocketcoin (PKOIN)

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pocketcoin (PKOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PKOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PKOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PKOIN tokena, istražite PKOIN cijenu tokena uživo!

PKOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PKOIN? Naša PKOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PKOIN predviđanje cijene tokena odmah!

