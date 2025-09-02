Pocketcoin (PKOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.740399 $ 0.740399 $ 0.740399 24-satna najniža cijena $ 0.760651 $ 0.760651 $ 0.760651 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.740399$ 0.740399 $ 0.740399 24-satna najviša cijena $ 0.760651$ 0.760651 $ 0.760651 Najviša cijena ikada $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Najniža cijena $ 0.096816$ 0.096816 $ 0.096816 Promjena cijene (1H) -1.74% Promjena cijene (1D) -0.96% Promjena cijene (7D) -3.92% Promjena cijene (7D) -3.92%

Pocketcoin (PKOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.74703. Tijekom protekla 24 sata, PKOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.740399 i najviše cijene $ 0.760651, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PKOIN je $ 6.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.096816.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PKOIN se promijenio za -1.74% u posljednjih sat vremena, -0.96% u posljednjih 24 sata i -3.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pocketcoin (PKOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.53M$ 8.53M $ 8.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Količina u optjecaju 11.42M 11.42M 11.42M Ukupna količina 12,289,450.0 12,289,450.0 12,289,450.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pocketcoin je $ 8.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PKOIN je 11.42M, s ukupnom količinom od 12289450.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.18M.