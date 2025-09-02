Više o PKOIN

PKOIN Informacije o cijeni

PKOIN Službena web stranica

PKOIN Tokenomija

PKOIN Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pocketcoin Logotip

Pocketcoin Cijena (PKOIN)

Neuvršten

1 PKOIN u USD cijena uživo:

$0.747026
$0.747026$0.747026
-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pocketcoin (PKOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:35:34 (UTC+8)

Pocketcoin (PKOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.740399
$ 0.740399$ 0.740399
24-satna najniža cijena
$ 0.760651
$ 0.760651$ 0.760651
24-satna najviša cijena

$ 0.740399
$ 0.740399$ 0.740399

$ 0.760651
$ 0.760651$ 0.760651

$ 6.71
$ 6.71$ 6.71

$ 0.096816
$ 0.096816$ 0.096816

-1.74%

-0.96%

-3.92%

-3.92%

Pocketcoin (PKOIN) cijena u stvarnom vremenu je $0.74703. Tijekom protekla 24 sata, PKOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.740399 i najviše cijene $ 0.760651, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PKOIN je $ 6.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.096816.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PKOIN se promijenio za -1.74% u posljednjih sat vremena, -0.96% u posljednjih 24 sata i -3.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pocketcoin (PKOIN)

$ 8.53M
$ 8.53M$ 8.53M

--
----

$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M

11.42M
11.42M 11.42M

12,289,450.0
12,289,450.0 12,289,450.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pocketcoin je $ 8.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PKOIN je 11.42M, s ukupnom količinom od 12289450.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.18M.

Pocketcoin (PKOIN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pocketcoin u USD iznosila je $ -0.0073007964526492.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pocketcoin u USD iznosila je $ -0.1140318884.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pocketcoin u USD iznosila je $ -0.0655297704.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pocketcoin u USD iznosila je $ -0.2532449872393237.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0073007964526492-0.96%
30 dana$ -0.1140318884-15.26%
60 dana$ -0.0655297704-8.77%
90 dana$ -0.2532449872393237-25.31%

Što je Pocketcoin (PKOIN)

Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pocketcoin (PKOIN)

Službena web-stranica

Pocketcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pocketcoin (PKOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pocketcoin (PKOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pocketcoin.

Provjerite Pocketcoin predviđanje cijene sada!

PKOIN u lokalnim valutama

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pocketcoin (PKOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PKOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pocketcoin (PKOIN)

Koliko Pocketcoin (PKOIN) vrijedi danas?
Cijena PKOIN uživo u USD je 0.74703 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PKOIN u USD?
Trenutačna cijena PKOIN u USD je $ 0.74703. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pocketcoin?
Tržišna kapitalizacija za PKOIN je $ 8.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PKOIN?
Količina u optjecaju za PKOIN je 11.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PKOIN?
PKOIN je postigao ATH cijenu od 6.71 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PKOIN?
PKOIN je vidio ATL cijenu od 0.096816 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PKOIN?
24-satni obujam trgovanja za PKOIN je -- USD.
Hoće li PKOIN još narasti ove godine?
PKOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PKOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:35:34 (UTC+8)

Pocketcoin (PKOIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.