PNP Exchange (PNP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00161369 $ 0.00161369 $ 0.00161369 24-satna najniža cijena $ 0.0019094 $ 0.0019094 $ 0.0019094 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00161369$ 0.00161369 $ 0.00161369 24-satna najviša cijena $ 0.0019094$ 0.0019094 $ 0.0019094 Najviša cijena ikada $ 0.00478404$ 0.00478404 $ 0.00478404 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) +12.16% Promjena cijene (7D) -45.05% Promjena cijene (7D) -45.05%

PNP Exchange (PNP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00184357. Tijekom protekla 24 sata, PNPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00161369 i najviše cijene $ 0.0019094, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNP je $ 0.00478404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNP se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +12.16% u posljednjih 24 sata i -45.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PNP Exchange (PNP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,976,863.36 999,976,863.36 999,976,863.36

Trenutačna tržišna kapitalizacija PNP Exchange je $ 1.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNP je 999.98M, s ukupnom količinom od 999976863.36. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.84M.