PNP Exchange Logotip

PNP Exchange Cijena (PNP)

Neuvršten

1 PNP u USD cijena uživo:

$0.00184357
+12.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena PNP Exchange (PNP)
PNP Exchange (PNP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00161369
24-satna najniža cijena
$ 0.0019094
24-satna najviša cijena

$ 0.00161369
$ 0.0019094
$ 0.00478404
$ 0
-0.54%

+12.16%

-45.05%

-45.05%

PNP Exchange (PNP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00184357. Tijekom protekla 24 sata, PNPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00161369 i najviše cijene $ 0.0019094, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNP je $ 0.00478404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNP se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +12.16% u posljednjih 24 sata i -45.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PNP Exchange (PNP)

$ 1.84M
--
$ 1.84M
999.98M
999,976,863.36
Trenutačna tržišna kapitalizacija PNP Exchange je $ 1.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNP je 999.98M, s ukupnom količinom od 999976863.36. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.84M.

PNP Exchange (PNP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PNP Exchange u USD iznosila je $ +0.00019984.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PNP Exchange u USD iznosila je $ +0.0033119596.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PNP Exchange u USD iznosila je $ +0.0001994385.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PNP Exchange u USD iznosila je $ +0.0005910258094449337.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00019984+12.16%
30 dana$ +0.0033119596+179.65%
60 dana$ +0.0001994385+10.82%
90 dana$ +0.0005910258094449337+47.19%

Što je PNP Exchange (PNP)

Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.

Resurs PNP Exchange (PNP)

Službena web-stranica

PNP Exchange Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PNP Exchange (PNP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PNP Exchange (PNP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PNP Exchange.

Provjerite PNP Exchange predviđanje cijene sada!

PNP u lokalnim valutama

PNP Exchange (PNP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PNP Exchange (PNP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PNP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PNP Exchange (PNP)

Koliko PNP Exchange (PNP) vrijedi danas?
Cijena PNP uživo u USD je 0.00184357 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PNP u USD?
Trenutačna cijena PNP u USD je $ 0.00184357. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PNP Exchange?
Tržišna kapitalizacija za PNP je $ 1.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PNP?
Količina u optjecaju za PNP je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PNP?
PNP je postigao ATH cijenu od 0.00478404 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PNP?
PNP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PNP?
24-satni obujam trgovanja za PNP je -- USD.
Hoće li PNP još narasti ove godine?
PNP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PNP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
