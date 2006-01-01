PNL Games (PNL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PNL Games (PNL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PNL Games (PNL) Informacije PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet's PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana. Službena web stranica: https://www.pnlgames.com/ Bijela knjiga: https://docs.pnlgames.com/

PNL Games (PNL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PNL Games (PNL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.21K $ 5.21K $ 5.21K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 950.03M $ 950.03M $ 950.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.48K $ 5.48K $ 5.48K Povijesni maksimum: $ 0.00092312 $ 0.00092312 $ 0.00092312 Povijesni minimum: $ 0.00000362 $ 0.00000362 $ 0.00000362 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PNL Games (PNL)

PNL Games (PNL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PNL Games (PNL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PNL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PNL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PNL tokena, istražite PNL cijenu tokena uživo!

