PNL Games (PNL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.86% Promjena cijene (7D) +4.86%

PNL Games (PNL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PNLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PNL Games (PNL)

Tržišna kapitalizacija $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Količina u optjecaju 950.03M 950.03M 950.03M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PNL Games je $ 5.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PNL je 950.03M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.48K.