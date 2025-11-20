PLYR L1 Cijena danas

Trenutačna cijena PLYR L1 (PLYR) danas je $ 0.00300365, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PLYR u USD je $ 0.00300365 po PLYR.

PLYR L1 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 367,561, s količinom u optjecaju od 122.37M PLYR. Tijekom posljednja 24 sata, PLYR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02441299, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000707.

U kratkoročnim performansama, PLYR se kretao -- u posljednjem satu i +72.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PLYR L1 (PLYR)

Tržišna kapitalizacija $ 367.56K$ 367.56K $ 367.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Količina u optjecaju 122.37M 122.37M 122.37M Ukupna količina 749,980,873.3696613 749,980,873.3696613 749,980,873.3696613

Trenutačna tržišna kapitalizacija PLYR L1 je $ 367.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLYR je 122.37M, s ukupnom količinom od 749980873.3696613. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.25M.