PlutusDAO (PLS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01952253 $ 0.01952253 $ 0.01952253 24-satna najniža cijena $ 0.02062857 $ 0.02062857 $ 0.02062857 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01952253$ 0.01952253 $ 0.01952253 24-satna najviša cijena $ 0.02062857$ 0.02062857 $ 0.02062857 Najviša cijena ikada $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.31% Promjena cijene (1D) -2.87% Promjena cijene (7D) -6.07% Promjena cijene (7D) -6.07%

PlutusDAO (PLS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01994557. Tijekom protekla 24 sata, PLStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01952253 i najviše cijene $ 0.02062857, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLS je $ 1.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLS se promijenio za -1.31% u posljednjih sat vremena, -2.87% u posljednjih 24 sata i -6.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlutusDAO (PLS)

Tržišna kapitalizacija $ 924.69K$ 924.69K $ 924.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Količina u optjecaju 46.34M 46.34M 46.34M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlutusDAO je $ 924.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLS je 46.34M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.00M.