Plush Pepe Logotip

Plush Pepe Cijena (PPEPE)

Neuvršten

1 PPEPE u USD cijena uživo:

$0.00013814
$0.00013814$0.00013814
-12.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Plush Pepe (PPEPE)
Plush Pepe (PPEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00369276
$ 0.00369276$ 0.00369276

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-12.44%

+29.20%

+29.20%

Plush Pepe (PPEPE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPEPE je $ 0.00369276, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPEPE se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, -12.44% u posljednjih 24 sata i +29.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plush Pepe (PPEPE)

$ 13.83K
$ 13.83K$ 13.83K

--
----

$ 13.83K
$ 13.83K$ 13.83K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plush Pepe je $ 13.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PPEPE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.83K.

Plush Pepe (PPEPE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Plush Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Plush Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Plush Pepe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Plush Pepe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-12.44%
30 dana$ 0-63.27%
60 dana$ 0-73.58%
90 dana$ 0--

Što je Plush Pepe (PPEPE)

Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Plush Pepe (PPEPE)

Službena web-stranica

Plush Pepe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plush Pepe (PPEPE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plush Pepe (PPEPE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plush Pepe.

Provjerite Plush Pepe predviđanje cijene sada!

PPEPE u lokalnim valutama

Plush Pepe (PPEPE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plush Pepe (PPEPE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PPEPE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plush Pepe (PPEPE)

Koliko Plush Pepe (PPEPE) vrijedi danas?
Cijena PPEPE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PPEPE u USD?
Trenutačna cijena PPEPE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plush Pepe?
Tržišna kapitalizacija za PPEPE je $ 13.83K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PPEPE?
Količina u optjecaju za PPEPE je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PPEPE?
PPEPE je postigao ATH cijenu od 0.00369276 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PPEPE?
PPEPE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PPEPE?
24-satni obujam trgovanja za PPEPE je -- USD.
Hoće li PPEPE još narasti ove godine?
PPEPE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PPEPE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
