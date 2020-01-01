Plume USD (PUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Plume USD (PUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Plume USD (PUSD) Informacije Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem. Službena web stranica: https://pusd.plume.org/ Bijela knjiga: https://docs.plume.org/plume/plume-chain/official-tokens/plume-usd

Plume USD (PUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Plume USD (PUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.27M $ 9.27M $ 9.27M Ukupna količina: $ 9.33M $ 9.33M $ 9.33M Količina u optjecaju: $ 9.33M $ 9.33M $ 9.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.27M $ 9.27M $ 9.27M Povijesni maksimum: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 Povijesni minimum: $ 0.981207 $ 0.981207 $ 0.981207 Trenutna cijena: $ 0.993231 $ 0.993231 $ 0.993231 Saznajte više o cijeni Plume USD (PUSD)

Plume USD (PUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Plume USD (PUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PUSD tokena, istražite PUSD cijenu tokena uživo!

PUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PUSD? Naša PUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

