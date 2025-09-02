Plume USD (PUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.990666 $ 0.990666 $ 0.990666 24-satna najniža cijena $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.990666$ 0.990666 $ 0.990666 24-satna najviša cijena $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Najviša cijena ikada $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Najniža cijena $ 0.981207$ 0.981207 $ 0.981207 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) +0.67% Promjena cijene (7D) -0.14% Promjena cijene (7D) -0.14%

Plume USD (PUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998471. Tijekom protekla 24 sata, PUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.990666 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUSD je $ 1.013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.981207.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUSD se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +0.67% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plume USD (PUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 14.21M$ 14.21M $ 14.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.21M$ 14.21M $ 14.21M Količina u optjecaju 14.23M 14.23M 14.23M Ukupna količina 14,229,699.043401 14,229,699.043401 14,229,699.043401

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plume USD je $ 14.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUSD je 14.23M, s ukupnom količinom od 14229699.043401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.21M.