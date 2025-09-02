Više o PUSD

Plume USD Cijena (PUSD)

1 PUSD u USD cijena uživo:

$0.998424
+0.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Plume USD (PUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:35:24 (UTC+8)

Plume USD (PUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.990666
24-satna najniža cijena
$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 0.990666
$ 1.001
$ 1.013
$ 0.981207
+0.50%

+0.67%

-0.14%

-0.14%

Plume USD (PUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998471. Tijekom protekla 24 sata, PUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.990666 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PUSD je $ 1.013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.981207.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PUSD se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +0.67% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plume USD (PUSD)

$ 14.21M
--
$ 14.21M
14.23M
14,229,699.043401
Trenutačna tržišna kapitalizacija Plume USD je $ 14.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PUSD je 14.23M, s ukupnom količinom od 14229699.043401. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.21M.

Plume USD (PUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Plume USD u USD iznosila je $ +0.00666751.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Plume USD u USD iznosila je $ -0.0006371243.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Plume USD u USD iznosila je $ -0.0004410246.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Plume USD u USD iznosila je $ -0.001529.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00666751+0.67%
30 dana$ -0.0006371243-0.06%
60 dana$ -0.0004410246-0.04%
90 dana$ -0.001529-0.15%

Što je Plume USD (PUSD)

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

Plume USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plume USD (PUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plume USD (PUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plume USD.

Provjerite Plume USD predviđanje cijene sada!

PUSD u lokalnim valutama

Plume USD (PUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plume USD (PUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plume USD (PUSD)

Koliko Plume USD (PUSD) vrijedi danas?
Cijena PUSD uživo u USD je 0.998471 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PUSD u USD?
Trenutačna cijena PUSD u USD je $ 0.998471. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plume USD?
Tržišna kapitalizacija za PUSD je $ 14.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PUSD?
Količina u optjecaju za PUSD je 14.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PUSD?
PUSD je postigao ATH cijenu od 1.013 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PUSD?
PUSD je vidio ATL cijenu od 0.981207 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PUSD?
24-satni obujam trgovanja za PUSD je -- USD.
Hoće li PUSD još narasti ove godine?
PUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Plume USD (PUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

