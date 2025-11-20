Plume Staked ETH Cijena danas

Trenutačna cijena Plume Staked ETH (PETH) danas je $ 2,977.81, s promjenom od 1.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PETH u USD je $ 2,977.81 po PETH.

Plume Staked ETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 133,356, s količinom u optjecaju od 44.72 PETH. Tijekom posljednja 24 sata, PETH trgovao je između $ 2,828.22 (niska) i $ 3,059.43 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,947.99, dok je rekordna najniža cijena bila $ 2,828.22.

U kratkoročnim performansama, PETH se kretao -0.87% u posljednjem satu i -15.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Plume Staked ETH (PETH)

