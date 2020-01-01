PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PlinkoIncinerator (PLINC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features.

PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PlinkoIncinerator (PLINC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.37K $ 8.37K $ 8.37K Ukupna količina: $ 997.10M $ 997.10M $ 997.10M Količina u optjecaju: $ 997.10M $ 997.10M $ 997.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.37K $ 8.37K $ 8.37K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PlinkoIncinerator (PLINC)

PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PlinkoIncinerator (PLINC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLINC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLINC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLINC tokena, istražite PLINC cijenu tokena uživo!

PLINC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PLINC? Naša PLINC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PLINC predviđanje cijene tokena odmah!

