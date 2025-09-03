PlinkoIncinerator (PLINC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00030405$ 0.00030405 $ 0.00030405 Najniža cijena $ 0.00000688$ 0.00000688 $ 0.00000688 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.77% Promjena cijene (7D) +3.77%

PlinkoIncinerator (PLINC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000855. Tijekom protekla 24 sata, PLINCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLINC je $ 0.00030405, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000688.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLINC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlinkoIncinerator (PLINC)

Tržišna kapitalizacija $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K Količina u optjecaju 997.11M 997.11M 997.11M Ukupna količina 997,111,455.548083 997,111,455.548083 997,111,455.548083

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlinkoIncinerator je $ 8.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLINC je 997.11M, s ukupnom količinom od 997111455.548083. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.52K.