Više o PLINC

PLINC Informacije o cijeni

PLINC Službena web stranica

PLINC Tokenomija

PLINC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

PlinkoIncinerator Logotip

PlinkoIncinerator Cijena (PLINC)

Neuvršten

1 PLINC u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena PlinkoIncinerator (PLINC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:19:11 (UTC+8)

PlinkoIncinerator (PLINC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00030405
$ 0.00030405$ 0.00030405

$ 0.00000688
$ 0.00000688$ 0.00000688

--

--

+3.77%

+3.77%

PlinkoIncinerator (PLINC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000855. Tijekom protekla 24 sata, PLINCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLINC je $ 0.00030405, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000688.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLINC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlinkoIncinerator (PLINC)

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

--
----

$ 8.52K
$ 8.52K$ 8.52K

997.11M
997.11M 997.11M

997,111,455.548083
997,111,455.548083 997,111,455.548083

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlinkoIncinerator je $ 8.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLINC je 997.11M, s ukupnom količinom od 997111455.548083. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.52K.

PlinkoIncinerator (PLINC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PlinkoIncinerator u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PlinkoIncinerator u USD iznosila je $ +0.0000018898.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PlinkoIncinerator u USD iznosila je $ -0.0000034317.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PlinkoIncinerator u USD iznosila je $ -0.00016853185724426485.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000018898+22.10%
60 dana$ -0.0000034317-40.13%
90 dana$ -0.00016853185724426485-95.17%

Što je PlinkoIncinerator (PLINC)

Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PlinkoIncinerator (PLINC)

Službena web-stranica

PlinkoIncinerator Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PlinkoIncinerator (PLINC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PlinkoIncinerator (PLINC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PlinkoIncinerator.

Provjerite PlinkoIncinerator predviđanje cijene sada!

PLINC u lokalnim valutama

PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PlinkoIncinerator (PLINC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLINC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PlinkoIncinerator (PLINC)

Koliko PlinkoIncinerator (PLINC) vrijedi danas?
Cijena PLINC uživo u USD je 0.00000855 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLINC u USD?
Trenutačna cijena PLINC u USD je $ 0.00000855. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PlinkoIncinerator?
Tržišna kapitalizacija za PLINC je $ 8.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLINC?
Količina u optjecaju za PLINC je 997.11M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLINC?
PLINC je postigao ATH cijenu od 0.00030405 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLINC?
PLINC je vidio ATL cijenu od 0.00000688 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLINC?
24-satni obujam trgovanja za PLINC je -- USD.
Hoće li PLINC još narasti ove godine?
PLINC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLINC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:19:11 (UTC+8)

PlinkoIncinerator (PLINC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.