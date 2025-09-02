Više o NSFW

NSFW Informacije o cijeni

NSFW Službena web stranica

NSFW Tokenomija

NSFW Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pleasure Coin Logotip

Pleasure Coin Cijena (NSFW)

Neuvršten

1 NSFW u USD cijena uživo:

--
----
-6.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pleasure Coin (NSFW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:01:07 (UTC+8)

Pleasure Coin (NSFW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00114031
$ 0.00114031$ 0.00114031

$ 0
$ 0$ 0

-7.57%

-6.97%

+27.91%

+27.91%

Pleasure Coin (NSFW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NSFWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NSFW je $ 0.00114031, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NSFW se promijenio za -7.57% u posljednjih sat vremena, -6.97% u posljednjih 24 sata i +27.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pleasure Coin (NSFW)

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

--
----

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

63.96B
63.96B 63.96B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pleasure Coin je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NSFW je 63.96B, s ukupnom količinom od 69000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62M.

Pleasure Coin (NSFW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pleasure Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pleasure Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pleasure Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pleasure Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.97%
30 dana$ 0+49.75%
60 dana$ 0+31.30%
90 dana$ 0--

Što je Pleasure Coin (NSFW)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pleasure Coin (NSFW)

Službena web-stranica

Pleasure Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pleasure Coin (NSFW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pleasure Coin (NSFW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pleasure Coin.

Provjerite Pleasure Coin predviđanje cijene sada!

NSFW u lokalnim valutama

Pleasure Coin (NSFW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pleasure Coin (NSFW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NSFW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pleasure Coin (NSFW)

Koliko Pleasure Coin (NSFW) vrijedi danas?
Cijena NSFW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NSFW u USD?
Trenutačna cijena NSFW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pleasure Coin?
Tržišna kapitalizacija za NSFW je $ 1.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NSFW?
Količina u optjecaju za NSFW je 63.96B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NSFW?
NSFW je postigao ATH cijenu od 0.00114031 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NSFW?
NSFW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NSFW?
24-satni obujam trgovanja za NSFW je -- USD.
Hoće li NSFW još narasti ove godine?
NSFW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NSFW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:01:07 (UTC+8)

Pleasure Coin (NSFW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.