Pleasure Coin (NSFW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00114031$ 0.00114031 $ 0.00114031 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -7.57% Promjena cijene (1D) -6.97% Promjena cijene (7D) +27.91% Promjena cijene (7D) +27.91%

Pleasure Coin (NSFW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NSFWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NSFW je $ 0.00114031, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NSFW se promijenio za -7.57% u posljednjih sat vremena, -6.97% u posljednjih 24 sata i +27.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pleasure Coin (NSFW)

Tržišna kapitalizacija $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Količina u optjecaju 63.96B 63.96B 63.96B Ukupna količina 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pleasure Coin je $ 1.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NSFW je 63.96B, s ukupnom količinom od 69000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.62M.