Plazzy the dog Cijena danas

Trenutačna cijena Plazzy the dog (PLAZZY) danas je $ 0.00064224, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PLAZZY u USD je $ 0.00064224 po PLAZZY.

Plazzy the dog trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 642,239, s količinom u optjecaju od 1.00B PLAZZY. Tijekom posljednja 24 sata, PLAZZY trgovao je između $ 0.00064198 (niska) i $ 0.00064236 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00079773, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00021654.

U kratkoročnim performansama, PLAZZY se kretao +0.00% u posljednjem satu i +0.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Plazzy the dog (PLAZZY)

Tržišna kapitalizacija $ 642.24K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 642.24K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

