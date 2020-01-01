Plaza LevETH (LEVETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Plaza LevETH (LEVETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Plaza LevETH (LEVETH) Informacije Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Službena web stranica: https://app.plaza.finance/ Kupi LEVETH odmah!

Plaza LevETH (LEVETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Plaza LevETH (LEVETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 256.42K $ 256.42K $ 256.42K Ukupna količina: $ 116.50 $ 116.50 $ 116.50 Količina u optjecaju: $ 116.50 $ 116.50 $ 116.50 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 256.42K $ 256.42K $ 256.42K Povijesni maksimum: $ 9,829.9 $ 9,829.9 $ 9,829.9 Povijesni minimum: $ 31.86 $ 31.86 $ 31.86 Trenutna cijena: $ 2,201.02 $ 2,201.02 $ 2,201.02 Saznajte više o cijeni Plaza LevETH (LEVETH)

Plaza LevETH (LEVETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Plaza LevETH (LEVETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEVETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEVETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEVETH tokena, istražite LEVETH cijenu tokena uživo!

