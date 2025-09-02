Plaza LevETH (LEVETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2,082.24 $ 2,082.24 $ 2,082.24 24-satna najniža cijena $ 2,359.71 $ 2,359.71 $ 2,359.71 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2,082.24$ 2,082.24 $ 2,082.24 24-satna najviša cijena $ 2,359.71$ 2,359.71 $ 2,359.71 Najviša cijena ikada $ 9,829.9$ 9,829.9 $ 9,829.9 Najniža cijena $ 31.86$ 31.86 $ 31.86 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) -0.54% Promjena cijene (7D) -40.56% Promjena cijene (7D) -40.56%

Plaza LevETH (LEVETH) cijena u stvarnom vremenu je $2,260.57. Tijekom protekla 24 sata, LEVETHtrgovalo je između najniže cijene $ 2,082.24 i najviše cijene $ 2,359.71, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEVETH je $ 9,829.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 31.86.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEVETH se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i -40.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plaza LevETH (LEVETH)

Tržišna kapitalizacija $ 263.36K$ 263.36K $ 263.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 263.36K$ 263.36K $ 263.36K Količina u optjecaju 116.50 116.50 116.50 Ukupna količina 116.4999252449791 116.4999252449791 116.4999252449791

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plaza LevETH je $ 263.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEVETH je 116.50, s ukupnom količinom od 116.4999252449791. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 263.36K.