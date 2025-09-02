Plaza BondETH (BONDETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 96.32 $ 96.32 $ 96.32 24-satna najniža cijena $ 99.81 $ 99.81 $ 99.81 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 96.32$ 96.32 $ 96.32 24-satna najviša cijena $ 99.81$ 99.81 $ 99.81 Najviša cijena ikada $ 101.1$ 101.1 $ 101.1 Najniža cijena $ 49.39$ 49.39 $ 49.39 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +1.22% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Plaza BondETH (BONDETH) cijena u stvarnom vremenu je $99.87. Tijekom protekla 24 sata, BONDETHtrgovalo je između najniže cijene $ 96.32 i najviše cijene $ 99.81, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONDETH je $ 101.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 49.39.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONDETH se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plaza BondETH (BONDETH)

Tržišna kapitalizacija $ 623.20K$ 623.20K $ 623.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 623.20K$ 623.20K $ 623.20K Količina u optjecaju 6.25K 6.25K 6.25K Ukupna količina 6,246.383927732336 6,246.383927732336 6,246.383927732336

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plaza BondETH je $ 623.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONDETH je 6.25K, s ukupnom količinom od 6246.383927732336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 623.20K.