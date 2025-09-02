Više o BONDETH

$99.77
$99.77$99.77
+0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Plaza BondETH (BONDETH)
Plaza BondETH (BONDETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 96.32
$ 96.32$ 96.32
24-satna najniža cijena
$ 99.81
$ 99.81$ 99.81
24-satna najviša cijena

$ 96.32
$ 96.32$ 96.32

$ 99.81
$ 99.81$ 99.81

$ 101.1
$ 101.1$ 101.1

$ 49.39
$ 49.39$ 49.39

+0.09%

+1.22%

-0.01%

-0.01%

Plaza BondETH (BONDETH) cijena u stvarnom vremenu je $99.87. Tijekom protekla 24 sata, BONDETHtrgovalo je između najniže cijene $ 96.32 i najviše cijene $ 99.81, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BONDETH je $ 101.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 49.39.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BONDETH se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plaza BondETH (BONDETH)

$ 623.20K
$ 623.20K$ 623.20K

--
----

$ 623.20K
$ 623.20K$ 623.20K

6.25K
6.25K 6.25K

6,246.383927732336
6,246.383927732336 6,246.383927732336

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plaza BondETH je $ 623.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BONDETH je 6.25K, s ukupnom količinom od 6246.383927732336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 623.20K.

Plaza BondETH (BONDETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Plaza BondETH u USD iznosila je $ +1.21.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Plaza BondETH u USD iznosila je $ -0.1496751690.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Plaza BondETH u USD iznosila je $ -0.1816735170.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Plaza BondETH u USD iznosila je $ -0.05014772099839.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +1.21+1.22%
30 dana$ -0.1496751690-0.14%
60 dana$ -0.1816735170-0.18%
90 dana$ -0.05014772099839-0.05%

Što je Plaza BondETH (BONDETH)

Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/

Resurs Plaza BondETH (BONDETH)

Službena web-stranica

Plaza BondETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plaza BondETH (BONDETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plaza BondETH (BONDETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plaza BondETH.

Provjerite Plaza BondETH predviđanje cijene sada!

BONDETH u lokalnim valutama

Plaza BondETH (BONDETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plaza BondETH (BONDETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BONDETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plaza BondETH (BONDETH)

Koliko Plaza BondETH (BONDETH) vrijedi danas?
Cijena BONDETH uživo u USD je 99.87 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BONDETH u USD?
Trenutačna cijena BONDETH u USD je $ 99.87. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plaza BondETH?
Tržišna kapitalizacija za BONDETH je $ 623.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BONDETH?
Količina u optjecaju za BONDETH je 6.25K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BONDETH?
BONDETH je postigao ATH cijenu od 101.1 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BONDETH?
BONDETH je vidio ATL cijenu od 49.39 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BONDETH?
24-satni obujam trgovanja za BONDETH je -- USD.
Hoće li BONDETH još narasti ove godine?
BONDETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BONDETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Plaza BondETH (BONDETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.