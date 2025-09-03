PlayNity (PLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.357112$ 0.357112 $ 0.357112 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.54% Promjena cijene (7D) -0.54%

PlayNity (PLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLY je $ 0.357112, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlayNity (PLY)

Tržišna kapitalizacija $ 17.98K$ 17.98K $ 17.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K Količina u optjecaju 96.48M 96.48M 96.48M Ukupna količina 106,374,448.0 106,374,448.0 106,374,448.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlayNity je $ 17.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLY je 96.48M, s ukupnom količinom od 106374448.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.82K.