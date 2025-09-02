PlayMind (PLAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00008915 $ 0.00008915 $ 0.00008915 24-satna najniža cijena $ 0.00009425 $ 0.00009425 $ 0.00009425 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00008915$ 0.00008915 $ 0.00008915 24-satna najviša cijena $ 0.00009425$ 0.00009425 $ 0.00009425 Najviša cijena ikada $ 0.00193763$ 0.00193763 $ 0.00193763 Najniža cijena $ 0.00008915$ 0.00008915 $ 0.00008915 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) +2.18% Promjena cijene (7D) -6.30% Promjena cijene (7D) -6.30%

PlayMind (PLAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.000094. Tijekom protekla 24 sata, PLAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00008915 i najviše cijene $ 0.00009425, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLAI je $ 0.00193763, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008915.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLAI se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +2.18% u posljednjih 24 sata i -6.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlayMind (PLAI)

Tržišna kapitalizacija $ 94.08K$ 94.08K $ 94.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.08K$ 94.08K $ 94.08K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,990,413.656564 999,990,413.656564 999,990,413.656564

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlayMind je $ 94.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLAI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999990413.656564. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.08K.