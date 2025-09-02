Više o PLAI

PlayMind Logotip

PlayMind Cijena (PLAI)

Neuvršten

1 PLAI u USD cijena uživo:

--
----
+1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena PlayMind (PLAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:01:00 (UTC+8)

PlayMind (PLAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00008915
$ 0.00008915$ 0.00008915
24-satna najniža cijena
$ 0.00009425
$ 0.00009425$ 0.00009425
24-satna najviša cijena

$ 0.00008915
$ 0.00008915$ 0.00008915

$ 0.00009425
$ 0.00009425$ 0.00009425

$ 0.00193763
$ 0.00193763$ 0.00193763

$ 0.00008915
$ 0.00008915$ 0.00008915

-0.02%

+2.18%

-6.30%

-6.30%

PlayMind (PLAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.000094. Tijekom protekla 24 sata, PLAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00008915 i najviše cijene $ 0.00009425, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLAI je $ 0.00193763, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008915.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLAI se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, +2.18% u posljednjih 24 sata i -6.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlayMind (PLAI)

$ 94.08K
$ 94.08K$ 94.08K

--
----

$ 94.08K
$ 94.08K$ 94.08K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,413.656564
999,990,413.656564 999,990,413.656564

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlayMind je $ 94.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLAI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999990413.656564. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.08K.

PlayMind (PLAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PlayMind u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PlayMind u USD iznosila je $ -0.0000421040.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PlayMind u USD iznosila je $ -0.0000776708.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PlayMind u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.18%
30 dana$ -0.0000421040-44.79%
60 dana$ -0.0000776708-82.62%
90 dana$ 0--

Što je PlayMind (PLAI)

PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

PlayMind Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PlayMind (PLAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PlayMind (PLAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PlayMind.

Provjerite PlayMind predviđanje cijene sada!

PLAI u lokalnim valutama

PlayMind (PLAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PlayMind (PLAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PlayMind (PLAI)

Koliko PlayMind (PLAI) vrijedi danas?
Cijena PLAI uživo u USD je 0.000094 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLAI u USD?
Trenutačna cijena PLAI u USD je $ 0.000094. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PlayMind?
Tržišna kapitalizacija za PLAI je $ 94.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLAI?
Količina u optjecaju za PLAI je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLAI?
PLAI je postigao ATH cijenu od 0.00193763 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLAI?
PLAI je vidio ATL cijenu od 0.00008915 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLAI?
24-satni obujam trgovanja za PLAI je -- USD.
Hoće li PLAI još narasti ove godine?
PLAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:01:00 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.