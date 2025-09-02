Playermon (PYM) Informacije o cijeni (USD)

Playermon (PYM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PYMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PYM je $ 0.456594, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PYM se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, +2.07% u posljednjih 24 sata i +7.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Playermon je $ 264.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PYM je 534.09M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 495.08K.