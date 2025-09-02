Playcent (PCNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00447909 $ 0.0046369 24-satna najniža cijena $ 0.00447909 24-satna najviša cijena $ 0.0046369 Najviša cijena ikada $ 2.18 Najniža cijena $ 0.00123994 Promjena cijene (1H) +1.69% Promjena cijene (1D) -1.34% Promjena cijene (7D) +4.54%

Playcent (PCNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00456991. Tijekom protekla 24 sata, PCNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00447909 i najviše cijene $ 0.0046369, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PCNT je $ 2.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00123994.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PCNT se promijenio za +1.69% u posljednjih sat vremena, -1.34% u posljednjih 24 sata i +4.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Playcent (PCNT)

Tržišna kapitalizacija $ 124.95K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 274.19K Količina u optjecaju 27.34M Ukupna količina 60,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Playcent je $ 124.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PCNT je 27.34M, s ukupnom količinom od 60000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 274.19K.