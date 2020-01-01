Platypus Finance (PTP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Platypus Finance (PTP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Platypus Finance (PTP) Informacije Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works. Službena web stranica: https://platypus.finance/ Kupi PTP odmah!

Platypus Finance (PTP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Platypus Finance (PTP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.99K $ 55.99K $ 55.99K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 228.52M $ 228.52M $ 228.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 73.51K $ 73.51K $ 73.51K Povijesni maksimum: $ 16.69 $ 16.69 $ 16.69 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00024502 $ 0.00024502 $ 0.00024502 Saznajte više o cijeni Platypus Finance (PTP)

Platypus Finance (PTP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Platypus Finance (PTP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PTP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PTP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PTP tokena, istražite PTP cijenu tokena uživo!

PTP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PTP? Naša PTP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PTP predviđanje cijene tokena odmah!

