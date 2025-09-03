Platypus Finance (PTP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 16.69$ 16.69 $ 16.69 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +1.01% Promjena cijene (7D) +19.73% Promjena cijene (7D) +19.73%

Platypus Finance (PTP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PTPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTP je $ 16.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTP se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +1.01% u posljednjih 24 sata i +19.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Platypus Finance (PTP)

Tržišna kapitalizacija $ 53.62K$ 53.62K $ 53.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.39K$ 70.39K $ 70.39K Količina u optjecaju 228.52M 228.52M 228.52M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Platypus Finance je $ 53.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTP je 228.52M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.39K.