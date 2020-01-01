Plata Network (PLATA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Plata Network (PLATA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Plata Network (PLATA) Informacije Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community! Službena web stranica: https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view Kupi PLATA odmah!

Plata Network (PLATA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Plata Network (PLATA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.70K $ 33.70K $ 33.70K Ukupna količina: $ 510.00M $ 510.00M $ 510.00M Količina u optjecaju: $ 366.07M $ 366.07M $ 366.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.95K $ 46.95K $ 46.95K Povijesni maksimum: $ 0.01050666 $ 0.01050666 $ 0.01050666 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Plata Network (PLATA)

Plata Network (PLATA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Plata Network (PLATA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLATA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLATA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLATA tokena, istražite PLATA cijenu tokena uživo!

