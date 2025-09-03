Plata Network (PLATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01050666$ 0.01050666 $ 0.01050666 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -0.71% Promjena cijene (7D) +0.45% Promjena cijene (7D) +0.45%

Plata Network (PLATA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLATA je $ 0.01050666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLATA se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i +0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plata Network (PLATA)

Tržišna kapitalizacija $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.32K$ 48.32K $ 48.32K Količina u optjecaju 366.07M 366.07M 366.07M Ukupna količina 510,000,000.0 510,000,000.0 510,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plata Network je $ 34.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLATA je 366.07M, s ukupnom količinom od 510000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.32K.