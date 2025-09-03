Više o PLATA

Plata Network Logotip

Plata Network Cijena (PLATA)

Neuvršten

1 PLATA u USD cijena uživo:

-0.70%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Plata Network (PLATA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:41:14 (UTC+8)

Plata Network (PLATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01050666
$ 0.01050666$ 0.01050666

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-0.71%

+0.45%

+0.45%

Plata Network (PLATA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLATA je $ 0.01050666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLATA se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i +0.45% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Plata Network (PLATA)

$ 34.68K
$ 34.68K$ 34.68K

--
----

$ 48.32K
$ 48.32K$ 48.32K

366.07M
366.07M 366.07M

510,000,000.0
510,000,000.0 510,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plata Network je $ 34.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLATA je 366.07M, s ukupnom količinom od 510000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.32K.

Plata Network (PLATA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Plata Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Plata Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Plata Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Plata Network u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.71%
30 dana$ 0-4.88%
60 dana$ 0+3.71%
90 dana$ 0--

Što je Plata Network (PLATA)

Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!

Resurs Plata Network (PLATA)

Službena web-stranica

Plata Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plata Network (PLATA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plata Network (PLATA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plata Network.

Provjerite Plata Network predviđanje cijene sada!

PLATA u lokalnim valutama

Plata Network (PLATA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plata Network (PLATA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLATA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plata Network (PLATA)

Koliko Plata Network (PLATA) vrijedi danas?
Cijena PLATA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLATA u USD?
Trenutačna cijena PLATA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plata Network?
Tržišna kapitalizacija za PLATA je $ 34.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLATA?
Količina u optjecaju za PLATA je 366.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLATA?
PLATA je postigao ATH cijenu od 0.01050666 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLATA?
PLATA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLATA?
24-satni obujam trgovanja za PLATA je -- USD.
Hoće li PLATA još narasti ove godine?
PLATA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLATA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:41:14 (UTC+8)

