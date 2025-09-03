Plata Network Cijena (PLATA)
-0.66%
-0.71%
+0.45%
+0.45%
Plata Network (PLATA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLATA je $ 0.01050666, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLATA se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i +0.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Plata Network je $ 34.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLATA je 366.07M, s ukupnom količinom od 510000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.32K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Plata Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Plata Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Plata Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Plata Network u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-0.71%
|30 dana
|$ 0
|-4.88%
|60 dana
|$ 0
|+3.71%
|90 dana
|$ 0
|--
Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!
