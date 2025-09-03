Plastiks (PLASTIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.260756$ 0.260756 $ 0.260756 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.00%

Plastiks (PLASTIK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLASTIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLASTIK je $ 0.260756, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLASTIK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plastiks (PLASTIK)

Tržišna kapitalizacija $ 112.39K$ 112.39K $ 112.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 239.00K$ 239.00K $ 239.00K Količina u optjecaju 470.26M 470.26M 470.26M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plastiks je $ 112.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLASTIK je 470.26M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 239.00K.