Plasma Finance (PPAY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.42608$ 0.42608 $ 0.42608 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -1.83% Promjena cijene (7D) +4.86% Promjena cijene (7D) +4.86%

Plasma Finance (PPAY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PPAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPAY je $ 0.42608, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPAY se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i +4.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plasma Finance (PPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 148.57K$ 148.57K $ 148.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.39K$ 156.39K $ 156.39K Količina u optjecaju 950.00M 950.00M 950.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plasma Finance je $ 148.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PPAY je 950.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.39K.