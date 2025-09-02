PLANZ (Z) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0339242 $ 0.0339242 $ 0.0339242 24-satna najniža cijena $ 0.03563453 $ 0.03563453 $ 0.03563453 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0339242$ 0.0339242 $ 0.0339242 24-satna najviša cijena $ 0.03563453$ 0.03563453 $ 0.03563453 Najviša cijena ikada $ 0.0421567$ 0.0421567 $ 0.0421567 Najniža cijena $ 0.01580232$ 0.01580232 $ 0.01580232 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.44% Promjena cijene (7D) +3.72% Promjena cijene (7D) +3.72%

PLANZ (Z) cijena u stvarnom vremenu je $0.03434567. Tijekom protekla 24 sata, Ztrgovalo je između najniže cijene $ 0.0339242 i najviše cijene $ 0.03563453, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena Z je $ 0.0421567, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01580232.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, Z se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.44% u posljednjih 24 sata i +3.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PLANZ (Z)

Tržišna kapitalizacija $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PLANZ je $ 3.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju Z je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.43M.