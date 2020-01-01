Plants VS Ronke (PVR) Tokenomika
Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn.
Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs.
Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.
Plants VS Ronke (PVR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Plants VS Ronke (PVR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj PVR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja PVR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.