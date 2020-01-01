Plants VS Ronke (PVR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Plants VS Ronke (PVR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Plants VS Ronke (PVR) Informacije Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Službena web stranica: https://pvr.ronencoin.tech/ Kupi PVR odmah!

Plants VS Ronke (PVR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Plants VS Ronke (PVR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 212.47K $ 212.47K $ 212.47K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 251.26M $ 251.26M $ 251.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 253.68K $ 253.68K $ 253.68K Povijesni maksimum: $ 0.01016038 $ 0.01016038 $ 0.01016038 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0008456 $ 0.0008456 $ 0.0008456 Saznajte više o cijeni Plants VS Ronke (PVR)

Plants VS Ronke (PVR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Plants VS Ronke (PVR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PVR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PVR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PVR tokena, istražite PVR cijenu tokena uživo!

