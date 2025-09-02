Više o PVR

PVR Informacije o cijeni

PVR Službena web stranica

PVR Tokenomija

PVR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Plants VS Ronke Logotip

Plants VS Ronke Cijena (PVR)

Neuvršten

1 PVR u USD cijena uživo:

$0.0008456
$0.0008456$0.0008456
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Plants VS Ronke (PVR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:02:13 (UTC+8)

Plants VS Ronke (PVR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01016038
$ 0.01016038$ 0.01016038

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Plants VS Ronke (PVR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PVRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PVR je $ 0.01016038, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PVR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plants VS Ronke (PVR)

$ 212.47K
$ 212.47K$ 212.47K

--
----

$ 253.68K
$ 253.68K$ 253.68K

251.26M
251.26M 251.26M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plants VS Ronke je $ 212.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PVR je 251.26M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 253.68K.

Plants VS Ronke (PVR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Plants VS Ronke u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Plants VS Ronke u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Plants VS Ronke u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Plants VS Ronke u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 00.00%
60 dana$ 00.00%
90 dana$ 0--

Što je Plants VS Ronke (PVR)

Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Plants VS Ronke (PVR)

Službena web-stranica

Plants VS Ronke Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plants VS Ronke (PVR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plants VS Ronke (PVR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plants VS Ronke.

Provjerite Plants VS Ronke predviđanje cijene sada!

PVR u lokalnim valutama

Plants VS Ronke (PVR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plants VS Ronke (PVR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PVR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plants VS Ronke (PVR)

Koliko Plants VS Ronke (PVR) vrijedi danas?
Cijena PVR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PVR u USD?
Trenutačna cijena PVR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plants VS Ronke?
Tržišna kapitalizacija za PVR je $ 212.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PVR?
Količina u optjecaju za PVR je 251.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PVR?
PVR je postigao ATH cijenu od 0.01016038 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PVR?
PVR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PVR?
24-satni obujam trgovanja za PVR je -- USD.
Hoće li PVR još narasti ove godine?
PVR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PVR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:02:13 (UTC+8)

Plants VS Ronke (PVR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.