Plant (PLANT) Tokenomika
Plant (PLANT) Informacije
Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities.
Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights.
This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.
Plant (PLANT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Plant (PLANT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Plant (PLANT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Plant (PLANT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj PLANT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja PLANT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku PLANT tokena, istražite PLANT cijenu tokena uživo!
PLANT Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide PLANT? Naša PLANT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.