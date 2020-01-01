Plant vs Undead (PVU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Plant vs Undead (PVU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Plant vs Undead (PVU) Informacije Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs. Službena web stranica: https://plantvsundead.com/ Kupi PVU odmah!

Plant vs Undead (PVU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Plant vs Undead (PVU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 260.12K $ 260.12K $ 260.12K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 273.81K $ 273.81K $ 273.81K Povijesni maksimum: $ 24.73 $ 24.73 $ 24.73 Povijesni minimum: $ 0.00081424 $ 0.00081424 $ 0.00081424 Trenutna cijena: $ 0.00091267 $ 0.00091267 $ 0.00091267 Saznajte više o cijeni Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Plant vs Undead (PVU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PVU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PVU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PVU tokena, istražite PVU cijenu tokena uživo!

