Plant vs Undead (PVU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 24.73$ 24.73 $ 24.73 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.40% Promjena cijene (7D) +0.40%

Plant vs Undead (PVU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PVUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PVU je $ 24.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PVU se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plant vs Undead (PVU)

Tržišna kapitalizacija $ 259.56K$ 259.56K $ 259.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 273.22K$ 273.22K $ 273.22K Količina u optjecaju 285.00M 285.00M 285.00M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plant vs Undead je $ 259.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PVU je 285.00M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 273.22K.