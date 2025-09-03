Plankton in Pain (AAAHHM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.070298$ 0.070298 $ 0.070298 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.04% Promjena cijene (1D) +1.56% Promjena cijene (7D) -5.84% Promjena cijene (7D) -5.84%

Plankton in Pain (AAAHHM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AAAHHMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAAHHM je $ 0.070298, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAAHHM se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +1.56% u posljednjih 24 sata i -5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plankton in Pain (AAAHHM)

Tržišna kapitalizacija $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.50K$ 45.50K $ 45.50K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,968,980.377293 999,968,980.377293 999,968,980.377293

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plankton in Pain je $ 45.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AAAHHM je 999.97M, s ukupnom količinom od 999968980.377293. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.50K.