Plankton in Pain Logotip

Plankton in Pain Cijena (AAAHHM)

Neuvršten

1 AAAHHM u USD cijena uživo:

--
----
+1.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Plankton in Pain (AAAHHM)
Plankton in Pain (AAAHHM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.070298
$ 0.070298$ 0.070298

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

+1.56%

-5.84%

-5.84%

Plankton in Pain (AAAHHM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AAAHHMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AAAHHM je $ 0.070298, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AAAHHM se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +1.56% u posljednjih 24 sata i -5.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Plankton in Pain (AAAHHM)

$ 45.50K
$ 45.50K$ 45.50K

--
----

$ 45.50K
$ 45.50K$ 45.50K

999.97M
999.97M 999.97M

999,968,980.377293
999,968,980.377293 999,968,980.377293

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plankton in Pain je $ 45.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AAAHHM je 999.97M, s ukupnom količinom od 999968980.377293. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.50K.

Plankton in Pain (AAAHHM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Plankton in Pain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Plankton in Pain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Plankton in Pain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Plankton in Pain u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.56%
30 dana$ 0-6.12%
60 dana$ 0-10.16%
90 dana$ 0--

Što je Plankton in Pain (AAAHHM)

Plankton getting served in 4k Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Plankton in Pain (AAAHHM)

Službena web-stranica

Plankton in Pain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plankton in Pain (AAAHHM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plankton in Pain (AAAHHM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plankton in Pain.

Provjerite Plankton in Pain predviđanje cijene sada!

AAAHHM u lokalnim valutama

Plankton in Pain (AAAHHM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plankton in Pain (AAAHHM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AAAHHM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plankton in Pain (AAAHHM)

Koliko Plankton in Pain (AAAHHM) vrijedi danas?
Cijena AAAHHM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AAAHHM u USD?
Trenutačna cijena AAAHHM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plankton in Pain?
Tržišna kapitalizacija za AAAHHM je $ 45.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AAAHHM?
Količina u optjecaju za AAAHHM je 999.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AAAHHM?
AAAHHM je postigao ATH cijenu od 0.070298 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AAAHHM?
AAAHHM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AAAHHM?
24-satni obujam trgovanja za AAAHHM je -- USD.
Hoće li AAAHHM još narasti ove godine?
AAAHHM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AAAHHM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.