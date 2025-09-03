plankton (PLANKTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00381571 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.03% Promjena cijene (1D) +4.67% Promjena cijene (7D) +3.54%

plankton (PLANKTON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLANKTONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLANKTON je $ 0.00381571, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLANKTON se promijenio za +1.03% u posljednjih sat vremena, +4.67% u posljednjih 24 sata i +3.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu plankton (PLANKTON)

Tržišna kapitalizacija $ 37.94K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.94K Količina u optjecaju 998.57M Ukupna količina 998,570,625.914014

Trenutačna tržišna kapitalizacija plankton je $ 37.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLANKTON je 998.57M, s ukupnom količinom od 998570625.914014. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.94K.