PlanetWatch (PLANETS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.494584$ 0.494584 $ 0.494584 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.34% Promjena cijene (1D) +0.25% Promjena cijene (7D) -23.40% Promjena cijene (7D) -23.40%

PlanetWatch (PLANETS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PLANETStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLANETS je $ 0.494584, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLANETS se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, +0.25% u posljednjih 24 sata i -23.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlanetWatch (PLANETS)

Tržišna kapitalizacija $ 69.89K$ 69.89K $ 69.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.89K$ 69.89K $ 69.89K Količina u optjecaju 4.50B 4.50B 4.50B Ukupna količina 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlanetWatch je $ 69.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLANETS je 4.50B, s ukupnom količinom od 4500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.89K.