Planet Horse V2 Cijena danas

Trenutačna cijena Planet Horse V2 (PHORSE) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PHORSE u USD je -- po PHORSE.

Planet Horse V2 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 62,775, s količinom u optjecaju od 300.00M PHORSE. Tijekom posljednja 24 sata, PHORSE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00181314, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PHORSE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Planet Horse V2 (PHORSE)

Tržišna kapitalizacija $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Količina u optjecaju 300.00M 300.00M 300.00M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Planet Horse V2 je $ 62.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHORSE je 300.00M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.78K.