Planet Finance (AQUA) Informacije Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Službena web stranica: https://app.planet.finance/ Bijela knjiga: https://docs.planet.finance Kupi AQUA odmah!

Planet Finance (AQUA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Planet Finance (AQUA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 135.66K $ 135.66K $ 135.66K Ukupna količina: $ 96.54K $ 96.54K $ 96.54K Količina u optjecaju: $ 89.50K $ 89.50K $ 89.50K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 146.33K $ 146.33K $ 146.33K Povijesni maksimum: $ 2,302.82 $ 2,302.82 $ 2,302.82 Povijesni minimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Trenutna cijena: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Saznajte više o cijeni Planet Finance (AQUA)

Planet Finance (AQUA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Planet Finance (AQUA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AQUA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AQUA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AQUA tokena, istražite AQUA cijenu tokena uživo!

AQUA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AQUA? Naša AQUA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AQUA predviđanje cijene tokena odmah!

