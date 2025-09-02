Više o AQUA

Planet Finance Logotip

Planet Finance Cijena (AQUA)

Neuvršten

1 AQUA u USD cijena uživo:

$1.52
$1.52$1.52
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Planet Finance (AQUA)
Planet Finance (AQUA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
24-satna najniža cijena
$ 1.53
$ 1.53$ 1.53
24-satna najviša cijena

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 2,302.82
$ 2,302.82$ 2,302.82

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

+0.31%

+0.07%

+0.24%

+0.24%

Planet Finance (AQUA) cijena u stvarnom vremenu je $1.52. Tijekom protekla 24 sata, AQUAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.5 i najviše cijene $ 1.53, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AQUA je $ 2,302.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.2.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AQUA se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Planet Finance (AQUA)

$ 136.41K
$ 136.41K$ 136.41K

--
----

$ 147.15K
$ 147.15K$ 147.15K

89.50K
89.50K 89.50K

96,544.82
96,544.82 96,544.82

Trenutačna tržišna kapitalizacija Planet Finance je $ 136.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AQUA je 89.50K, s ukupnom količinom od 96544.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 147.15K.

Planet Finance (AQUA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Planet Finance u USD iznosila je $ +0.0010213.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Planet Finance u USD iznosila je $ -0.2326201920.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Planet Finance u USD iznosila je $ -0.0295288880.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Planet Finance u USD iznosila je $ -0.1234823624324553.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0010213+0.07%
30 dana$ -0.2326201920-15.30%
60 dana$ -0.0295288880-1.94%
90 dana$ -0.1234823624324553-7.51%

Što je Planet Finance (AQUA)

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

Resurs Planet Finance (AQUA)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Planet Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Planet Finance (AQUA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Planet Finance (AQUA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Planet Finance.

Provjerite Planet Finance predviđanje cijene sada!

AQUA u lokalnim valutama

Planet Finance (AQUA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Planet Finance (AQUA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AQUA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Planet Finance (AQUA)

Koliko Planet Finance (AQUA) vrijedi danas?
Cijena AQUA uživo u USD je 1.52 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AQUA u USD?
Trenutačna cijena AQUA u USD je $ 1.52. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Planet Finance?
Tržišna kapitalizacija za AQUA je $ 136.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AQUA?
Količina u optjecaju za AQUA je 89.50K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AQUA?
AQUA je postigao ATH cijenu od 2,302.82 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AQUA?
AQUA je vidio ATL cijenu od 1.2 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AQUA?
24-satni obujam trgovanja za AQUA je -- USD.
Hoće li AQUA još narasti ove godine?
AQUA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AQUA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.