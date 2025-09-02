Planet Finance (AQUA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 24-satna najniža cijena $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 24-satna najviša cijena $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Najviša cijena ikada $ 2,302.82$ 2,302.82 $ 2,302.82 Najniža cijena $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) +0.07% Promjena cijene (7D) +0.24% Promjena cijene (7D) +0.24%

Planet Finance (AQUA) cijena u stvarnom vremenu je $1.52. Tijekom protekla 24 sata, AQUAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.5 i najviše cijene $ 1.53, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AQUA je $ 2,302.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.2.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AQUA se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Planet Finance (AQUA)

Tržišna kapitalizacija $ 136.41K$ 136.41K $ 136.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 147.15K$ 147.15K $ 147.15K Količina u optjecaju 89.50K 89.50K 89.50K Ukupna količina 96,544.82 96,544.82 96,544.82

Trenutačna tržišna kapitalizacija Planet Finance je $ 136.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AQUA je 89.50K, s ukupnom količinom od 96544.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 147.15K.