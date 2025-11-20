PJN Cijena danas

Trenutačna cijena PJN (PJN) danas je $ 0.00014791, s promjenom od 13.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PJN u USD je $ 0.00014791 po PJN.

PJN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 147,868, s količinom u optjecaju od 999.75M PJN. Tijekom posljednja 24 sata, PJN trgovao je između $ 0.00013538 (niska) i $ 0.00017139 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00288545, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003504.

U kratkoročnim performansama, PJN se kretao -1.03% u posljednjem satu i +202.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PJN (PJN)

Tržišna kapitalizacija $ 147.87K$ 147.87K $ 147.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 147.87K$ 147.87K $ 147.87K Količina u optjecaju 999.75M 999.75M 999.75M Ukupna količina 999,745,272.25943 999,745,272.25943 999,745,272.25943

