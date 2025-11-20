PIXTEL Cijena danas

Trenutačna cijena PIXTEL (PIXTEL) danas je $ 0.00002433, s promjenom od 2.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PIXTEL u USD je $ 0.00002433 po PIXTEL.

PIXTEL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24,289, s količinom u optjecaju od 998.11M PIXTEL. Tijekom posljednja 24 sata, PIXTEL trgovao je između $ 0.00002322 (niska) i $ 0.00002496 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00013876, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001999.

U kratkoročnim performansama, PIXTEL se kretao -0.59% u posljednjem satu i -31.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PIXTEL (PIXTEL)

Tržišna kapitalizacija $ 24.29K$ 24.29K $ 24.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.29K$ 24.29K $ 24.29K Količina u optjecaju 998.11M 998.11M 998.11M Ukupna količina 998,111,758.629272 998,111,758.629272 998,111,758.629272

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIXTEL je $ 24.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIXTEL je 998.11M, s ukupnom količinom od 998111758.629272. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.29K.