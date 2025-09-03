Pixocracy (PIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00819614$ 0.00819614 $ 0.00819614 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.16% Promjena cijene (7D) -16.76% Promjena cijene (7D) -16.76%

Pixocracy (PIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIX je $ 0.00819614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.16% u posljednjih 24 sata i -16.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pixocracy (PIX)

Tržišna kapitalizacija $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.41K$ 17.41K $ 17.41K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,875,038.660326 999,875,038.660326 999,875,038.660326

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pixocracy je $ 17.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIX je 999.88M, s ukupnom količinom od 999875038.660326. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.41K.