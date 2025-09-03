Više o PIX

Pixocracy Cijena (PIX)

Neuvršten

1 PIX u USD cijena uživo:

--
----
-2.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pixocracy (PIX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:40:58 (UTC+8)

Pixocracy (PIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00819614
$ 0.00819614$ 0.00819614

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.16%

-16.76%

-16.76%

Pixocracy (PIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIX je $ 0.00819614, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.16% u posljednjih 24 sata i -16.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pixocracy (PIX)

$ 17.41K
$ 17.41K$ 17.41K

--
----

$ 17.41K
$ 17.41K$ 17.41K

999.88M
999.88M 999.88M

999,875,038.660326
999,875,038.660326 999,875,038.660326

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pixocracy je $ 17.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIX je 999.88M, s ukupnom količinom od 999875038.660326. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.41K.

Pixocracy (PIX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pixocracy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pixocracy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pixocracy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pixocracy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.16%
30 dana$ 0-21.64%
60 dana$ 0-44.28%
90 dana$ 0--

Što je Pixocracy (PIX)

Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO. Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7.

Resurs Pixocracy (PIX)

Službena web-stranica

Pixocracy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pixocracy (PIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pixocracy (PIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pixocracy.

Provjerite Pixocracy predviđanje cijene sada!

PIX u lokalnim valutama

Pixocracy (PIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pixocracy (PIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pixocracy (PIX)

Koliko Pixocracy (PIX) vrijedi danas?
Cijena PIX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PIX u USD?
Trenutačna cijena PIX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pixocracy?
Tržišna kapitalizacija za PIX je $ 17.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PIX?
Količina u optjecaju za PIX je 999.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PIX?
PIX je postigao ATH cijenu od 0.00819614 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PIX?
PIX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PIX?
24-satni obujam trgovanja za PIX je -- USD.
Hoće li PIX još narasti ove godine?
PIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.