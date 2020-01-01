PIXL (PIXL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PIXL (PIXL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PIXL (PIXL) Informacije What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions. Službena web stranica: https://www.sappyseals.io/ Bijela knjiga: https://gitbook.thepixlverse.com/ Kupi PIXL odmah!

PIXL (PIXL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PIXL (PIXL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.34M $ 13.34M $ 13.34M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.34M $ 13.34M $ 13.34M Povijesni maksimum: $ 0.164294 $ 0.164294 $ 0.164294 Povijesni minimum: $ 0.00590734 $ 0.00590734 $ 0.00590734 Trenutna cijena: $ 0.02668642 $ 0.02668642 $ 0.02668642 Saznajte više o cijeni PIXL (PIXL)

PIXL (PIXL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PIXL (PIXL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIXL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIXL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIXL tokena, istražite PIXL cijenu tokena uživo!

PIXL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PIXL? Naša PIXL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PIXL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!