PIXL (PIXL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00590734 $ 0.00590734 $ 0.00590734 24-satna najniža cijena $ 0.03018689 $ 0.03018689 $ 0.03018689 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00590734$ 0.00590734 $ 0.00590734 24-satna najviša cijena $ 0.03018689$ 0.03018689 $ 0.03018689 Najviša cijena ikada $ 0.164294$ 0.164294 $ 0.164294 Najniža cijena $ 0.00590734$ 0.00590734 $ 0.00590734 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -8.38% Promjena cijene (7D) -7.46% Promjena cijene (7D) -7.46%

PIXL (PIXL) cijena u stvarnom vremenu je $0.02675374. Tijekom protekla 24 sata, PIXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00590734 i najviše cijene $ 0.03018689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIXL je $ 0.164294, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00590734.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIXL se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -8.38% u posljednjih 24 sata i -7.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIXL (PIXL)

Tržišna kapitalizacija $ 13.38M$ 13.38M $ 13.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.38M$ 13.38M $ 13.38M Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIXL je $ 13.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIXL je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.38M.