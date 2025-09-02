PIXL Cijena (PIXL)
-0.13%
-8.38%
-7.46%
-7.46%
PIXL (PIXL) cijena u stvarnom vremenu je $0.02675374. Tijekom protekla 24 sata, PIXLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00590734 i najviše cijene $ 0.03018689, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIXL je $ 0.164294, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00590734.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIXL se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -8.38% u posljednjih 24 sata i -7.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija PIXL je $ 13.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIXL je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.38M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PIXL u USD iznosila je $ -0.00244742499944296.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PIXL u USD iznosila je $ -0.0034548468.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PIXL u USD iznosila je $ -0.0070567911.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PIXL u USD iznosila je $ -0.01258742739161926.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.00244742499944296
|-8.38%
|30 dana
|$ -0.0034548468
|-12.91%
|60 dana
|$ -0.0070567911
|-26.37%
|90 dana
|$ -0.01258742739161926
|-31.99%
What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
