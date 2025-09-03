Pixi (PIXI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00251215$ 0.00251215 $ 0.00251215 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.32% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) -3.59% Promjena cijene (7D) -3.59%

Pixi (PIXI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PIXItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIXI je $ 0.00251215, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIXI se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i -3.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pixi (PIXI)

Tržišna kapitalizacija $ 85.89K$ 85.89K $ 85.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 85.89K$ 85.89K $ 85.89K Količina u optjecaju 927.66M 927.66M 927.66M Ukupna količina 927,661,005.758073 927,661,005.758073 927,661,005.758073

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pixi je $ 85.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIXI je 927.66M, s ukupnom količinom od 927661005.758073. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 85.89K.