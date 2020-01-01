PixelRealm (NFTB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PixelRealm (NFTB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PixelRealm (NFTB) Informacije NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms. Službena web stranica: https://nftb.io/ Kupi NFTB odmah!

PixelRealm (NFTB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PixelRealm (NFTB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 228.30K $ 228.30K $ 228.30K Ukupna količina: $ 726.28M $ 726.28M $ 726.28M Količina u optjecaju: $ 706.21M $ 706.21M $ 706.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 234.78K $ 234.78K $ 234.78K Povijesni maksimum: $ 0.62758 $ 0.62758 $ 0.62758 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032327 $ 0.00032327 $ 0.00032327 Saznajte više o cijeni PixelRealm (NFTB)

PixelRealm (NFTB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PixelRealm (NFTB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NFTB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NFTB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NFTB tokena, istražite NFTB cijenu tokena uživo!

