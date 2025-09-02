PixelRealm (NFTB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.62758$ 0.62758 $ 0.62758 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -1.51% Promjena cijene (7D) -4.95% Promjena cijene (7D) -4.95%

PixelRealm (NFTB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NFTBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFTB je $ 0.62758, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFTB se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -1.51% u posljednjih 24 sata i -4.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PixelRealm (NFTB)

Tržišna kapitalizacija $ 230.97K$ 230.97K $ 230.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 237.53K$ 237.53K $ 237.53K Količina u optjecaju 706.21M 706.21M 706.21M Ukupna količina 726,277,000.0 726,277,000.0 726,277,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PixelRealm je $ 230.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFTB je 706.21M, s ukupnom količinom od 726277000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 237.53K.