Pivot AI ($PIVOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pivot AI ($PIVOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pivot AI ($PIVOT) Informacije Maximize Crypto Trading With Ai-Driven Analysis In the fast-paced world of cryptocurrency trading, staying ahead requires precision, speed, and intelligence. Pivot AI revolutionizes the trading experience by combining cutting-edge AI-driven analysis with intuitive tools to empower traders of all skill levels. Whether you're a seasoned professional or just starting out, Pivot AI equips you with the data and insights you need to make smarter, faster decisions. At the heart of Pivot AI lies its ability to transform complex market data into actionable strategies. Our platform’s intelligent features analyze trends, predict market movements, and optimize your trades in real time. With lightning-fast setup and an intuitive design, Pivot AI ensures that you can seamlessly integrate its tools into your workflow, allowing you to focus on what matters most—maximizing your profits. Beyond analysis, Pivot AI enhances your trading efficiency by streamlining every aspect of your process. From workflow optimization to real-time alerts, our platform eliminates unnecessary complexity, giving you the edge you need in an ever-changing market. Experience a new era of crypto trading with Pivot AI—where innovation meets opportunity. Službena web stranica: https://pivot-ai.io/ Bijela knjiga: https://docs.pivot-ai.io/ Kupi $PIVOT odmah!

Pivot AI ($PIVOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pivot AI ($PIVOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 11.47K $ 11.47K $ 11.47K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.47K $ 11.47K $ 11.47K Povijesni maksimum: $ 0.00208569 $ 0.00208569 $ 0.00208569 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011474 $ 0.00011474 $ 0.00011474 Saznajte više o cijeni Pivot AI ($PIVOT)

Pivot AI ($PIVOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pivot AI ($PIVOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $PIVOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $PIVOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $PIVOT tokena, istražite $PIVOT cijenu tokena uživo!

$PIVOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $PIVOT? Naša $PIVOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $PIVOT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!