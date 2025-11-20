Pitaya Cijena danas

Trenutačna cijena Pitaya (PITAYA) danas je $ 0.00007332, s promjenom od 1.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PITAYA u USD je $ 0.00007332 po PITAYA.

Pitaya trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 73,230, s količinom u optjecaju od 998.81M PITAYA. Tijekom posljednja 24 sata, PITAYA trgovao je između $ 0.00006685 (niska) i $ 0.0000744 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00020639, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000060.

U kratkoročnim performansama, PITAYA se kretao -1.24% u posljednjem satu i -25.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pitaya (PITAYA)

Tržišna kapitalizacija $ 73.23K$ 73.23K $ 73.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.27K$ 73.27K $ 73.27K Količina u optjecaju 998.81M 998.81M 998.81M Ukupna količina 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pitaya je $ 73.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PITAYA je 998.81M, s ukupnom količinom od 999383921.997011. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.27K.